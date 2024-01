Si parla già di Sanremo 2025, Amadeus svela: “La Rai mi vuole”

Amadeus potrebbe tornare per la sesta volta consecutiva alla guida del Festival di Sanremo: spicca l’ironia di Fiorello.

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha recentemente rivelato la possibilità di tornare a condurre la kermesse anche per la 75esima edizione. Al conduttore sarebbe infatti stato chiesto già di confermare anche il sesto anno per il Festival, nel 2025. A commentare le sue parole con solita ironia, è stato il suo amico e collega Fiorello.

Amadeus a Sanremo 2025: un’ipotesi in discussione

Durante un’intervista a La Repubblica, Amadeus ha lasciato trapelare un emozionante verità, nonché una possibilità già annunciata nelle scorse settimane. Parlando del suo (al momento ultimo) Sanremo, il direttore artistico ha parlato dell’importanza di avere al suo fianco Fiorello: “Questi 5 Festival non sarebbero potuti essere così se non lo avessi avuto al mio fianco”.

Ma non è escluso che Amadeus possa tornare sul palco dell’Ariston anche per un sesto Sanremo: la Rai infatti, attende da lui una conferma. “Il fatto che me lo chiedano mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo” del Festival 2024 “ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema“.

Sul caso Ferragni: “Nessuna svista è permessa”

Essendo stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo del 2023, Chiara Ferragni si tira addosso anche l’attenzione di Amadeus che ha voluto commentare il caso Balocco e la bufera che gira attorno all’influencer.

Il direttore artistico si è detto dispiaciuto per quanto accaduto, ma chi ha questo tipo di esposizione “non può permettersi di sbagliare”. “Quando sei a un certo livello, la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti. Non puoi permetterti di fare nessun errore‘”.

Il commento di Fiorello: “Mi fa paura!”

A commentare il possibile ritorno di Amadeus per il Festival di Sanremo del 2025, è stato – in maniera prevedibile – Fiorello. Il comico siciliano, in un breve video condiviso su Instagram, ha dichiarato: “Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi!”.

Dopo aver inquadrato l’immagine che mostra la dichiarazione rilasciata dal conduttore della kermesse, Fiorello si riprende in primo piano con un’espressione alquanto perplessa. Al suo post seguono diversi commenti, tra cui quello divertito della moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo.