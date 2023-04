si nasconde tra le auto della zona residenziale FOTO

Avvistato dai cittadini in strada un pitone albino, attenzione: l’esemplare fuggito in una zona residenziale si nasconde tra le auto.

In un avviso rivolto alla cittadinanza locale, pubblicato su Facebook il 26 aprile scorso, si è voluta denunciare l’anomala presenza di un serpente in strada e invitare gli abitanti del luogo a “prestare la massima attenzione” senza dimenticare di segnalare – nel caso in cui si verificassero – ulteriori avvistamenti nei giorni successivi. Il ritrovamento di quello che già dalle prime testimonianze sembrava diversi un pitone è stato inizialmente reso noto dalla pagina di “LiberaMente”.

Pitone albino fuggito: si nasconde tra le auto di una zona residenziale – FOTO

L’avvistamento di un pitone birmano albino si è verificato in una zona residenziale del sud della penisola. Più precisamente in zona Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, nella giornata di mercoledì. Alcuni cittadini avrebbero scorto il serpente mentre era adagiato al muro di un’abitazione privata, sorpreso a strisciare liberamente vicino a un’autovettura.

Il pitone birmano – non trattandosi di un serpente domestico, come hanno mostrato agli utenti alcune fotografie scattate al rettile in via Giacomo Matteotti – sarebbe potuto risultare poco riconoscibile ai passanti. Anche per tal ragione è stato ritenuto opportuno avvertire le autorità competenti affinché intervenissero per salvaguardare il benessere dell’esemplare e degli abitanti della zona.

Ad intervenire sul posto – come rammenta la condivisione sui social: per eseguire alcuni accertamenti sul pitone – i Vigili del Fuoco e una squadra di carabinieri forestali. Pur non essendo uno dei serpenti più grandi al mondo, la presenza del rettile avrebbe allarmato i cittadini quando – dopo il primo avvistamento – le Fiamme Rosse non sono riuscite a rintracciarlo.

Il serpente pare sia stato avvistato intorno alle 15.30 del pomeriggio. A partire da quel momento sono state diramate le relative segnalazioni inoltrate alle forze dell’ordine. Ad ogni modo – come hanno ricordato gli esperti – il pitone birmano, non essendo per natura un esemplare velenoso, non vi è alcun motivo di temere un suo morso, ma vi sarebbe al contempo il bisogno di conoscere quanto il più possibile a fondo le sue caratteristiche.

Difatti un contatto ravvicinato con una persona che non ne sappia abbastanza sul suo conto potrebbe trasformarsi nell’esposizione di quest’ultima al rischio di un’indesiderata trasmigrazione di batteri. Il pitone è particolarmente noto per la potenza della sua stretta, grazie alla quale avvolge e tramortisce le sue prede. Le autorità del posto ricordano infine l’importanza di segnalare la presenza dell’esemplare esotico qualora si verificasse un suo nuovo e eventuale avvistamento.