“Sì l’ho fatto” Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il video di Fabrizio Corona

Chiara Ferragni torna a essere protagonista nel mondo della moda dopo il scandalo del Pandoro, denunciando Fabrizio Corona per affermazioni false sulla sua vita privata. La sua recente partecipazione a eventi come la Milano Fashion Week e la Paris Fashion Week ha riacceso l’interesse nei suoi confronti. Ferragni ha calcato le passerelle di marchi prestigiosi come Dsquared2, Roberto Cavalli, Giuseppe Di Morabito, Stella McCartney e Schiaparelli, pur essendo assente alla sfilata di Versace, in virtù della sua vicinanza al marito Fedez. Questo ritorno continua a segnare la sua influenza nel panorama della moda, nonostante le controversie passate.

Durante la sfilata di Giuseppe Di Morabito, Ferragni ha confermato di aver intrapreso azioni legali contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffondere falsità su di lei, in particolare riguardo a presunti incontri con Achille Lauro e Diego Naska. Ha affermato di affrontare la situazione con serenità e di non aver commesso errori. Le tensioni tra Ferragni e Corona sono emerse chiaramente, evidenziando l’impatto del gossip sulla vita delle celebrità.

Le accuse di Corona sono gravi, sostenendo che Ferragni avrebbe tradito Fedez con diversi uomini. Secondo lui, le sue informazioni deriverebbero da conversazioni avute con Fedez e messaggi cancellati sul telefono di Chiara. Queste affermazioni hanno suscitato scalpore e acceso il dibattito pubblico sulle relazioni di Ferragni, offrendo uno spaccato delle complessità che caratterizzano le vite dei personaggi pubblici e il modo in cui le voci possono influenzare la loro reputazione.