Si innamora di un uomo in chat e gli invia 900 mila euro, ma erano le foto di Hugh Jackman

Ieri sera sono tornate Le Iene e fra i tanti servizi realizzati anche uno su Marcella, una 60enne che per 15 anni ha amato Hugh Jackman. L’uomo, che si è presentato alla donna con le foto dell’attore, aveva detto di chiamarsi Simone e di essere un medico.

E ancora:

Una truffa amorosa nel vero senso della parola.

“Quando mi ha chiesto soldi in prestito per acquistare macchinari per lo studio medico glieli ho dati, aveva la mia completa fiducia. Quando gli ho detto che il mio sogno era quello di avere un maneggio e una fattoria didattica per i bambini lui mi ha detto ‘ci penso io’. E gli ho inviato soldi per comprare tutto: fattoria, cavalli, pavoni, altri animali. Poi subentra la sua malattia. Gli ricarico la PostePay tutti i giorni per aiutarlo con le visite, ho venduto pure l’ufficio a Milano. Gli ho inviato soldi dal 2010 al 2020. Non ci siamo mai visti, neanche in videochiamata. Lui abitava a Napoli, io a Milano. Mi diceva che si sarebbe organizzato per venire”.