“Sì, ho sentito anche Milly Carlucci” Angelo Madonia rivela cosa si sono detti con la conduttrice di Ballando con le Stelle

Angelo Madonia ha espresso il suo dispiacere per l’esclusione dal programma “Ballando con le Stelle”, chiedendo rispetto per la sua vita privata e per la partner Sonia Bruganelli. In un’intervista a “Il Corriere della Sera”, ha commentato la notizia della sua esclusione, che è avvenuta in seguito alla puntata di sabato, e ha rivelato che la decisione lo ha colto di sorpresa, definendola una “doccia fredda”. Madonia ha sottolineato che il suo percorso con Federica Pellegrini era stato molto piacevole e che, nonostante le difficoltà nel legare, entrambi hanno cercato di affrontare la situazione con maturità.

Il ballerino ha riconosciuto di non essere riuscito a gestire bene la comunicazione, il che ha portato a una focalizzazione eccessiva sulla sua vita personale, un aspetto che non avrebbe voluto coinvolgere Federica. Ha affermato: “Non volevo crearle imbarazzo”. Tuttavia, Madonia ha confermato di non aver avuto contatti con Pellegrini dopo la puntata, perdendo l’opportunità di chiarire eventuali malintesi.

Madonia ha discusso anche con la conduttrice Milly Carlucci, dicendo che c’è stato dispiacere da entrambe le parti e ribadendo il suo sostegno al programma. Ha espresso il desiderio di avere maggiore rispetto per se stesso e per Sonia, affermando che si aspettava un trattamento differente riguardo alla loro vita privata. “Avrei preferito ci fosse stato più rispetto sulla sfera privata”, ha dichiarato, evidenziando come i due non avessero mai pensato di dover affrontare argomenti personali in trasmissione.

Nonostante il rammarico per l’eliminazione, Madonia ha assicurato che seguirà il programma da casa, sperando in un eventuale ripescaggio. Riguardo al suo percorso, ha sentito che quella sarebbe stata la sua ultima partecipazione, senza immaginare che sarebbe finita in questo modo. Ha notato che la presenza di Sonia nel programma non avrebbe necessariamente cambiato la sua situazione.

Infine, parlando del rapporto con Sonia Bruganelli, Madonia ha evidenziato come l’esperienza abbia portato a nuove dinamiche, definendo il periodo complesso e ricco di spunti di riflessione e crescita.