E’ in cantiere ‘Generazione 56K’ una nuova serie originale Netflix, prodotta da Cattleya (ITV Studios) e realizzata in collaborazione con The Jackal, (Ciaopeople). Le riprese sono iniziate da poco e si svolgeranno a Roma, Procida e Napoli. Gli otto episodi della serie saranno disponibili nel 2021 nei 190 paesi in cui il servizio di Netflix è attivo. ‘Generazione 56K’ è una serie di genere comedy basata su un’idea originale di Francesco Ebbasta, scritta da lui insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, che ne è anche head writer. Dietro la macchina da presa dei primi quattro episodi Francesco Ebbasta, mentre Alessio Maria Federici firma la regia dei restanti quattro.

Fonte