“Si frequentano fuori” Uomini e Donne, la coppia del parterre ha deciso così

Il dating show di Canale 5, per questa scoppiettante edizione, è ormai giunto al termine. Stiamo affrontando l’ultima settimana e, ormai, la maggior parte dei giochi sono fatti. C’è chi, però, continua a stupire a Uomini e Donne, come la coppia che continua a vedersi anche fuori dal programma. Una notizia che ha mandato in visibilio tutti i fan del programma di Maria De Filippi.

Il dating show di Maria De Filippi chiuderà, infatti, i battenti venerdì 24 maggio. Si prenderà una lunghissima pausa estiva, come al solito. Niente paura, però. A settembre dame e tronisti torneranno per la gioia di tutti gli appassionati del programma.

Sicuramente ci saranno nuovi protagonisti: bisognerà imparare a conoscerli e ad amarli, come i telespettatori hanno fatto per tutti coloro che hanno reso memorabile anche questa edizione. Dame e tronisti che in alcuni casi hanno fatto la loro scelta e in altri hanno scelto di non scegliere.

Se Daniele Paudice dovrebbe annunciare la sua decisione, sappiamo già che Ida Platano ha preferito non scegliere nessuno dei corteggiatori. Tutti puntavano su Mario o, almeno, su Pierpaolo. Invece, se n’è andata tutta sola soletta.

Mario potrebbe, però, tornare per cercare ancora una volta di chiarire con la parrucchiera di Brescia, che non sembra molto incline a volergli dare un’altra possibilità. C’è chi, invece, si sta scegliendo ogni giorno dopo aver lasciato il programma insieme.

A Uomini e Donne una coppia continua a vedersi: sono Mario Verona e Milena

Le cose tra Mario Verona e Milena, a quanto pare, stanno andando a gonfie vele. In tanti avevano messo in dubbio l’interesse del latin lover per la dama, che aveva lasciato il programma di Maria De Filippi dopo l’ultima discussione di una lunga serie.

A quanto si apprende la coppia continua a frequentarsi anche dopo l’uscita da Uomini e Donne. A dirlo è Lorenzo Pugnaloni, informato sul fatto che per i due le cose sono andate avanti, ma a telecamere spente.