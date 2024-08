Si finge disperato per vedere la reazione dei suoi animali il video è stupendo

Un ragazzo si finge disperato e si accascia a terra: la reazione degli animali della fattoria viene immortalata in un video stupendo.

All’improvviso un uomo si accascia a terra. Qualcosa sembra turbarlo mentre si trova in uno dei terreni della sua fattoria. Attorno a lui ci sono due cani. Il giovane uomo nasconde la testa tra le gambe. La coppia di quattro zampe si avvicina a lui, gli gira intorno, quasi come per cercare di capire cosa stia succedendo. Non ricevendo una risposta si allontana per chiedere aiuto.

Uomo finge di essere triste per vedere la reazione dei suoi animali: un lieto fine stupendo (VIDEO)

L’uomo protagonista della clip, come si legge anche nel testo in sovrimpressione, scopriamo presto che fingerà “di essere triste per vedere la reazione” dei suoi animali.

Quel che avrebbe sorpreso migliaia di utenti in rete sarebbe la reazione degli animali della fattoria di fronte al comportamento dell’uomo. Nonostante si tratti di un esperimento, più che di uno scherzo agli animali della sua fattoria, il giovane uomo era curioso di scoprire come i quattro zampe si sarebbe comportanti in una simile situazione.

Quando i due cani, un Pastore Tedesco e un meticcio di piccola taglia, tornano nella sua direzione non sono da soli. Al loro fianco un’altra ospite della fattoria, a quanto pare allertata dalla coppia per soccorrere l’uomo.

La reazione dei suoi animali – il VIDEO

Se gli animali in cattività sono i più sensibili allo stress, il filmato condiviso su Tiktok da @christianbucholz80 dimostrerebbe l’esatto contrario. Ossia: di come gli animali che vivono in habitat sereni a contatto con la natura, con altre specie e in armonia con l’uomo, possano riuscire perfino a indagare e a rimediare alla tristezza di uno dei componenti del gruppo.

Stavolta a correre in aiuto dell’uomo è una mucca, avvertita dalla coppia di cani precedentemente citati e accorsa sul posto per sollecitare l’uomo invitandolo a sollevare il volto. La clip, però, non termina qui. A partecipare all’operazione di soccorso si uniranno anche altri animali della fattoria. A turno, altre 4 mucche, si avvicinavano all’uomo per consolarlo. La loro premura nei suoi confronti ha generato, al contempo, anche la reazione degli utenti. I quali, in primis, arrivano ad affermare come questi animali – talvolta – siano “meglio delle persone“.

@christianbucholz80nao imaginava que eles seriam tão atenciosos 🥰♬ Yellow – Coldplay

Di risposta all’utente è intervenuta una seconda spettatrice al video sottolineando come: “il mondo sarebbe sicuramente migliore se tutti fossimo in grado di amare come loro“.