Si filma mentre prepara il caffè, ma viene interrotta da un animale che non dovrebbe essere lì

In un video condiviso su Facebook da @madlovesripley, due scimmiette mostrano grande curiosità e coinvolgimento mentre la loro amica umana prepara il caffè in cucina. L’atmosfera è allegra e le scimmiette, con il loro comportamento vivace, sembrano desiderose di aiutare nella preparazione della bevanda. La ragazza, una giovane bionda, inizia il video dicendo che le sue scimmiette le danno una mano nella preparazione del caffè. Mentre saltano da un angolo all’altro del bancone, entrambe le scimmiette cercano di contribuire attivamente al processo.

Quando la ragazza si prepara a versare il caffè in un contenitore, una delle scimmiette mostra un particolare interesse e si avvicina per aiutare, dimostrando un atteggiamento affettuoso e divertente. Questo gesto ha riscosso grande entusiasmo tra gli spettatori, generando numerose reazioni positive sui social media grazie alla vivacità delle scimmiette.

Le due protagoniste del video sono ben note su Instagram: Oliver, soprannominato “scimmietta scoiattolo”, e Oakley, il cui nome significa “colei che viene dal campo della quercia”. La simpatia contagiosa di queste scimmiette ha saputo conquistare molti cuori, rendendole molto amate. La clip mette in evidenza non solo la loro curiosità per il caffè, ma anche il legame speciale che hanno con la loro amica umana, confermando quanto sia divertente avere compagnia in cucina.