Si ferma Ostigard: il Napoli perde il difensore?

Il Napoli torna al lavoro. Dopo la vittoria con lo Sporting Braga in Champions League, gli azzurri si sono ritrovati in vista della prossima gara di campionato col Cagliari. Ancora out Mario Rui e Olivera, da segnalare anche l’assenza di Ostigard per influenza.

Il report ufficiale del club:

“Dopo il successo in Champions League contro il Braga, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio col Braga, hanno svolto lavoro di scarico.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita sul campo 1 con l’integrazione di alcuni elementi della Primavera.

Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e personalizzato in palestra. Ostigard non si è allenato per un leggero stato influenzale”.

Fantacalcio.it per Adnkronos