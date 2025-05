“Si ferma, cambio di programma” Amici 24, Mediaset sorprende il pubblico con una decisione

Mediaset ha spostato la finale di Amici 24 a domenica 18 maggio per evitare conflitti con l’Eurovision Song Contest. Il cambiamento ha sorpreso i fan del noto talent show, che attendevano con ansia la data conclusiva, fissata inizialmente per sabato 17 maggio. Mediaset ha deciso di rinunciare alla messa in onda di Amici il sabato per evitare la concorrenza diretta con l’importante evento musicale internazionale, dove sarà presente Lucio Corsi, un artista molto atteso. Al suo posto, sabato 17 maggio verrà trasmessa su Canale 5 la commedia romantica “Corro da te” con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino.

La scelta di modificare il programma punta a mantenere alta l’attenzione sugli eventi, consentendo a entrambi di brillare. La finale di Amici 24 andrà in onda domenica 18 maggio, a partire dalle 21.30, sempre su Canale 5. Questa serata non sarà solo un momento per annunciare il vincitore, ma rappresenterà anche l’unica occasione in cui il pubblico potrà votare in tempo reale, influenzando l’esito della competizione.

Nonostante il cambiamento di programma possa aver disorientato alcuni telespettatori, Mediaset ha cercato di garantire due serate memorabili: sabato 17 maggio celebrerà la musica europea con l’Eurovision, mentre domenica 18 maggio terminerà un’altra emozionante edizione di Amici, con Maria De Filippi pronta a salutare i suoi allievi e a consegnare il titolo al nuovo talento della musica italiana.