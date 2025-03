Si esplorano le cause dell’incidente

Un autogiro è precipitato nel campo a Sannazzaro de’ Burgondi, provincia di Pavia, intorno a mezzogiorno. Il pilota, un uomo di 67 anni residente a Lissone, è deceduto nello schianto. Il velivolo era in volo da Senago verso l’avioporto di Mezzana Bigli quando è avvenuto l’incidente. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi del 118, per il pilota non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Voghera hanno intrapreso le operazioni di recupero e sicurezza della zona. Le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause della caduta, valutando sia un possibile errore umano che un guasto tecnico. Gli investigatori stanno esaminando i resti dell’autogiro, mentre l’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) ha iniziato a raccogliere informazioni sul volo. Il velivolo, partito da Senago, avrebbe dovuto atterrare a Mezzana Bigli, ma qualcosa è andato storto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e si attendono ulteriori accertamenti tecnici. L’incidente ha provocato una sola vittima, il pilota. La situazione si complica ulteriormente poiché lo stesso giorno si è registrato un altro incidente in Brianza con un ultraleggero che è uscito di pista, fortunatamente senza feriti. Negli ultimi giorni, si sono verificati altri incidenti simili, incluso un volo precipitato a Cino, in provincia di Sondrio, causando preoccupazioni crescenti per la sicurezza aerea nella regione.