Si esplora una nuova pista con un sospettato

Le indagini sul Mostro di Firenze potrebbero essere riaperte grazie a una nuova istanza presentata alla Procura, che include sia testimonianze vecchie che nuove. Il legale Alessio Tranfa e il consulente Paolo Cochi, su incarico di un parente di una delle vittime, hanno chiesto di esaminare ulteriori elementi che coinvolgono un ex dipendente pubblico di Firenze, deceduto da anni. Questo nuovo sospettato è descritto come un uomo “alto, robusto e dai capelli rossicci”, già menzionato nel 1994 in un articolo della rivista Visto.

La forma fisica dell’uomo corrisponde all’identikit di un sospettato indicato da Susanna Cambi, assassinata insieme al fidanzato Stefano Baldi. Susanna aveva confidato a un’amica di sentirsi pedinata da un individuo che guidava un’“Alfa Romeo rossa”. Le testimonianze dell’epoca descrivono un uomo di circa 50 anni, alto circa 1,80 metri e di corporatura robusta, inizialmente scambiato per un guardone. Inoltre, un testimone ha notato che questo individuo si trovava nella stessa area dove vennero uccisi anche i francesi Jean-Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot nel settembre del 1985.

Nella richiesta alla Procura, Tranfa e Cochi hanno chiesto di esaminare impronte papillari e tracce di DNA su una vecchia macchina da scrivere acquistata dal figlio del sospettato. Si richiede anche l’acquisizione di foto del sospettato degli anni ’80 per condurre una perizia antropometrica.

L’omicidio di Nadine Mauriot e Michel Kraveichvili è uno dei crimini più noti attribuiti al Mostro di Firenze. Nadine, una commerciante di 36 anni, e Jean-Michel, un pugile di 25 anni, stavano campeggiando quando furono assaliti. Dopo il primo colpo, Jean-Michel tentò di fuggire nel bosco, ma il suo corpo fu successivamente trovato coperto di rifiuti. Nadine fu trovata con segni di mutilazione, in particolare con l’asportazione del pube e della mammella sinistra.

Questo nuovo impulso nelle indagini, sostenuto da ulteriori elementi, potrebbe contribuire a fare luce su uno dei casi di omicidio più enigmatici d’Italia.