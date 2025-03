Si era creato qualcosa di magico, mi dispiace.

Stefano Pioli, tecnico dell’Al-Nassr e ex allenatore del Milan, ha commentato la difficile situazione attuale della sua precedente squadra in un’intervista con Sky Sport. Pioli, che ha guidato il Milan alla vittoria del campionato nel 2022, ha espresso il suo dispiacere per i giocatori e i tifosi, sottolineando che a Milano si era creata un’atmosfera magica e entusiasmante. Ha auspicato che il Milan possa ritrovare quell’energia perduta.

Durante l’intervista, Pioli ha anche ricordato Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso sette anni fa. Ha descritto il suo ricordo di Astori, sottolineando l’impossibilità di dimenticare il 4 marzo, giorno della sua tragica scomparsa. Pioli ha condiviso che per lui Astori rappresentava un vero capitano: responsabile, presente, sorridente e determinato, un giocatore che ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella sua squadra, ma anche nella memoria collettiva del calcio italiano.

Il discorso di Pioli evidenzia la sua profonda connessione emotiva con il Milan e la Fiorentina, così come il suo affetto per i giocatori che ha allenato. La sua dichiarazione riflette anche l’importanza del legame tra una squadra e i suoi tifosi, che in momenti di difficoltà possono sentirsi distaccati da quello spirito entusiasta che caratterizza i periodi di successo. Pioli, con i suoi ricordi e le sue parole, dimostra di essere sempre vicino alle sue ex squadre, condividendo sentimenti di nostalgia e speranza per il futuro.