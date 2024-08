si era chiuso nella lavatrice (Video)

Donna terrorizzata chiama i soccorsi quando preparando la lavatrice scopre qualcosa di agghiacciante, due occhi la fissavano nel buio.

Ancora non era sorto il sole ed una anziana signora era già intenta a svolgere le faccende di casa quando si è accorta che due occhi la fissavano nel buio, la prima reazione è stata di terrore ma poi ha deciso di chiamare immediatamente aiuto.

Karenlynn Stracher una rinomata soccorritrice di animali di Long Island ha ricevuto una telefonata che ha scosso anche la sua lunga e variegata esperienza. Erano le prime ore del mattino quando una donna anziana ha telefonato a Karenlynn, la donna sembrava abbastanza sconvolta e sembrava che la sua voce tremasse dalla paura.

Le faccende domestiche si erano trasformate in qualcosa di drammatico, infatti nella lavatrice, elettrodomestico che viene utilizzato da tutti quotidianamente si nascondeva qualcosa che avrebbe sconvolto la donna e cambiato drasticamente la sua nottata. La soccorritrice è abituata a salvare creature in situazioni disperate ma di certo non poteva immaginare ciò che stava per trovare.

Un’incontro inaspettato nel cuore della notte, nessuno poteva immaginare di trovarlo li

Dopo aver ricevuto la chiamata preoccupatissima della donna anziana Karenlynn si preparò in fretta e furia consapevole che il tempo non era a suo favore, una volta arrivata a casa della donna quella che le si prospettò davanti sembrava una situazione critica.

La lavatrice era aperta e al suo interno c’era qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato, nel cestello, due piccoli occhi lucidi e spaventati, fissavano l’ambiente circostante con terrore.

Era evidente che il piccolo era più terrorizzato della donna che aveva contattato i soccorsi , ma trattandosi di un animale selvatico nessuno si sarebbe mai messo nella situazione di aiutarlo da solo senza l’aiuto di una persona esperta.

Un opossum che era evidentemente alla ricerca di un rifugio sicuro era rimasto intrappolato nel cestello della lavatrice senza riuscire più a fuggire, l’anziana donna era visibilmente agitata ma aveva cercato di spiegare ai volontari quello che era accaduto.

L’anziana evidentemente terrorizzata, aveva sentito rumori strani provenire dalla lavatrice durante la notte, spaventata, aveva deciso di controllare solo per scoprire l’immagine di quegli occhi, che insieme ai suoi erano terrorizzati e riflettevano paura.

La soccorritrice però era abituata a mantenere la calma in situazioni di emergenza, e dopo un momento iniziale di estrema sorpresa, la donna iniziò a pianificare l’operazione di salvataggio del piccolo opossum

Ovviamente la situazione richiedeva precisione e molta calma e delicatezza dato che l’opossum anche se momentaneamente immobile era in stato di shock e avrebbe potuto reagire molto male se un essere umano avesse agito frettolosamente.

La soccorritrice intatti sapeva bene che un movimento improvviso o un rumore troppo forte potevano spaventare l’animale, rendendo il salvataggio ancora più complicato.

La donna però era estremamente decisa e in un colpo solo afferrò un asciugamano e con dei movimenti lenti e calcolati, riuscì a prendere l’opossum senza fargli del male.

Il cucciolo tremava ed era visibilmente terrorizzato ma si lasciò prendere senza opporre resistenza. Probabilmente il piccolo opossum era troppo spaventato per reagire, e una volta messo al sicuro il cucciolo fu trasportato immediatamente al centro di riabilitazione gestito dalla soccorritrice.

Il piccolo opossum è stato visitato e rimesso in forze per poi essere liberato nuovamente nel suo habitat. Questo incontro ravvicinato ha terrorizzato la donna anziana che però ha avuto la mente fredda di contattare i soccorsi che hanno aiutato sia lei che il povero animale indifeso che non aveva alcuna intenzione di far male a nessuno, ma stava solo cercando un posto al sicuro per passare la notte.