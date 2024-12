Si emargina la sofferenza perché fa paura, ma saremo esaminati sull’amore

Durante l’udienza con l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail) per il suo 55esimo anniversario, Papa Francesco ha denunciato la cultura dello scarto che emargina le persone malate. Ha sottolineato come la malattia possa portare le famiglie nell’oscurità del dolore e dell’angoscia, generando solitudine. Spesso, a livello sociale, la malattia è vista come una sconfitta, qualcosa da nascondere o eliminare, con malati scartati in nome dell’efficienza.

Francesco ha evidenziato che la logica del dono è un antidoto fondamentale a questa cultura, poiché ogni gesto di dono contribuisce ad annullarla. Ha fatto riferimento a Dio e a Gesù come i primi a donarsi e ha invitato a trovare forza nella fragilità di Gesù, sottolineando l’importanza della tenerezza in questo contesto. Ha anche esortato a non rimanere chiusi nelle proprie questioni, ma a coltivare un impegno sociale attivo, diventando un segno tangibile di presenza e supporto per chi ne ha bisogno, contribuendo così al bene della società.

Il Papa ha ricordato che la Chiesa celebra anche San Giovanni della Croce, le cui parole riguardo all’amore saranno il criterio di esame finale nella vita. Ha ringraziato i membri dell’Ail per l’amore e la speranza che offrono, rilevando che il compito di rimettere al centro il malato è fondamentale, specialmente in un’epoca di individualismo. La loro testimonianza rappresenta un pezzo importante nella costruzione di speranze: la speranza nella cura e nella terapia, attraverso metodi aggiornati.

Francesco ha anche richiamato una domanda ricevuta riguardo a un’associazione definita troppo individualistica, evidenziando il suo motto centratore: “Al centro io, me, con me e per me”. Ha sottolineato che le storie dei malati possono dare un significato al dolore, offrendo risposte ai tanti “perché” che accompagnano l’angoscia umana, dissipando così la solitudine e il buio legati alla malattia. Conclusivamente, ha ribadito l’importanza della solidarietà e della vicinanza alle persone malate, sottolineando che tali valori sono più che mai necessari nel mondo attuale.