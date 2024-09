“Sì è vero, io e Fedez siamo stati insieme” la famosissima ora svela tutto e confessa tutto

Il gossip su Fedez e Taylor Mega esplode, facendo nuovamente parlare di sé il rapper italiano. Dopo recenti polemiche, tra cui un acceso litigio con Tony Effe, Fedez è al centro di una nuova controversia a causa di una rivelazione della modella Taylor Mega su una presunta relazione tra i due. Taylor, 30enne e ben conosciuta nel mondo dello spettacolo, ha confermato la relazione in un’intervista a Striscia la Notizia, prevista per il 27 settembre, che ha già suscitato una notevole attenzione mediatica, alimentata da anticipazioni sui media.

Negli ultimi mesi, si erano accavallati rumors su un’amicizia sospetta tra Taylor e Fedez, supportati da fotografie che li mostravano insieme a Milano, poco dopo la rottura del rapper con Chiara Ferragni. Già durante il suo matrimonio, alcune malelingue avevano insinuato che potesse esserci stato un tradimento. Fedez, noto per il suo stile diretto, aveva accennato a queste voci in una canzone, dove menzionava Taylor.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata con la conferma di Taylor Mega, che ha risposto a una domanda di Valerio Staffelli riguardante la tempistica della loro relazione. Non negando la possibilità, ha insinuato il dubbio, alimentando ulteriormente le speculazioni. Durante la stessa intervista, Taylor ha anche chiarito un messaggio criptico sui social, specificando che non era indirizzato a Chiara Ferragni, come alcuni avevano ipotizzato.

Fedez, già attivo in controversie pubbliche, si ritrova ora ad affrontare una nuova tempesta mediatica. Questo nuovo sviluppo ha infiammato la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori, facendo presagire che la questione continuerà a essere un tema caldo nelle prossime settimane. Le dichiarazioni di Taylor e le reazioni di Fedez potrebbero infatti rivelarsi la chiave per definitivi chiarimenti o per ulteriori colpi di scena in questa intricata vicenda sentimentale e mediatica. La curiosità su quello che accadrà ora è palpabile e i fan seguono con attenzione gli sviluppi di questa storia che, senza dubbio, intrigherà a lungo gli appassionati di gossip.