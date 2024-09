“Si è sentita molto male” paura nella casa del Grande Fratello 2024, la concorrente viene soccorsa: cos’è successo.

Già al nono giorno dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, iniziata il 16 settembre 2024, uno dei concorrenti manifesta segni di stanchezza e malessere. Pamela Petrarolo, parte del reality show, ha avuto un momento di difficoltà dopo il pranzo del giorno 8, necessitando di assistenza da parte degli altri partecipanti. Fortunatamente, il suo malore si è rivelato un episodio temporaneo.

Dopo aver accettato un massaggio rilassante da Shaila Gatta, Pamela ha iniziato a sentirsi male, lamentando sintomi di nausea, descrivendo di sentire “il pollo e il riso che risalgono”. In breve tempo, ha avuto un leggero mancamento, suscitando preoccupazione tra i compagni di avventura, che si sono subito mobilitati per aiutarla. Helena Prestes ha chiesto agli altri di darle spazio per facilitare la respirazione, mentre Eleonora Cecere, che aveva già affrontato un malore in precedenza nel programma, ha sollevato le gambe di Pamela per aiutarla nel recupero.

La calda reazione del gruppo ha dimostrato la solidarietà tra i concorrenti, con Shaila che le ha preso la mano nel tentativo di tranquillizzarla. Anche Enzo Paolo Turchi ha cercato di rassicurarla parlando con toni calmi, e Luca Calvani ha suggerito a Pamela di recarsi in bagno per rinfrescarsi. Si è ipotizzato che il malessere potesse essere legato a un abbassamento della temperatura, oltre che alla reazione del corpo al massaggio.

La situazione, fortunatamente, è migliorata rapidamente, e Pamela è riuscita a riprendersi. Questo episodio mette in evidenza non solo la vulnerabilità dei concorrenti a personaggi particolarmente fragili nel contesto del gioco, ma anche il forte senso di comunità e aiuto reciproco che si sviluppa tra i partecipanti all’interno della casa. Con l’apertura di questa edizione del Grande Fratello, gli spettatori stanno già assistendo a momenti intensi e complessi, che rendono questa edizione unica nella sua essenza.