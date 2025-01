“Si è sentita male prima di entrare”: momenti di angoscia prima della registrazione di Verissimo: l’ospite non sta bene

Jessica Morlacchi, durante la sua ospitata a Verissimo, ha parlato dei suoi attacchi di panico, collegandoli al successo giovanile e alla recente perdita del suo cagnolino. La cantante e showgirl ha riflettuto sulle difficoltà affrontate, offrendo uno spaccato della vita di una giovane artista che ha dovuto fare i conti con le pressioni legate alla fama.

Nell’intervista del 18 gennaio, dopo l’uscita dal Grande Fratello e il controverso scontro con Helena Prestes, Jessica ha manifestato delusione nei confronti di Luca, evidenziando quanto, per lei, la frustrazione fosse principalmente diretta verso di lui. Questo episodio ha catturato l’attenzione di pubblico e media, segnando un momento significativo nella sua esperienza nel reality.

Oltre alla recente esperienza, Jessica ha toccato il suo passato, iniziato con i Gazosa. Il successo precoce, sebbene gratificante, le ha portato a vivere un periodo frenetico, in cui non riusciva a capire l’importanza di quanto stava vivendo. Ha condiviso che le pressioni inizialmente si manifestarono in malesseri fisici, che i suoi genitori inizialmente pensavano fossero attribuibili a cali di zucchero o di pressione. Col tempo, però, si è resa conto che si trattava di attacchi di panico, che ha descritto come esperienze “orrende” e debilitanti.

Durante l’intervista, ha raccontato di un attacco di panico avuto mentre si dirigeva verso gli studi di Verissimo e di come sia riuscita a gestirlo, sottolineando l’importanza di dare un senso a tali esperienze. Questo episodio è stato particolarmente complesso per lei, in quanto è avvenuto dopo la perdita del suo amato cagnolino, una realtà con cui non aveva ancora avuto modo di confrontarsi.

Jessica ha concluso affermando di sentirsi ora più in grado di affrontare i suoi attacchi di panico, grazie al supporto della famiglia, in particolare di suo cognato Rosario. La sua testimonianza evidenzia la varietà delle emozioni umane e la necessità di affrontare le fragilità in un contesto di pressioni sociali e mediatiche.