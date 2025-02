“Si è fatto male…” Dramma per il cantante a poche ore dall’inizio del Festival: la situazione sembra grave

Il frontman della band italiana Modà, Kekko Silvestre, è caduto dalle scale durante le prove del Festival di Sanremo, un incidente che si aggiunge a quello di Francesca Michielin. Nonostante la caduta, che ha causato un infortunio a una costola, Kekko ha dimostrato grande determinazione nel continuare le sue prove. La notizia è stata riportata da Selvaggia Lucarelli sui social media, evidenziando la gravità dell’incidente e l’impegno del cantante.

L’episodio è avvenuto in un contesto in cui il Festival di Sanremo, uno dei più importanti eventi musicali in Italia, ha già visto incidenti simili in passato. Le scale del Teatro Ariston hanno quindi assunto un ruolo preoccupante, creando situazioni rischiose in un ambiente frenetico in cui gli artisti si muovono tra prove e esibizioni. La sicurezza degli artisti è una priorità, ma eventi imprevisti come questo sollevano interrogativi sulle misure da adottare.

Le reazioni all’incidente di Kekko sono state immediate, con moltissimi fan che hanno espresso preoccupazione e auguri di pronta guarigione. L’incidente ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza all’interno del festival, suggerendo che gli organizzatori potrebbero dover rivedere le procedure esistenti per prevenire futuri infortuni.

Kekko ha dimostrato una straordinaria forza d’animo, e la sua resilienza è stata paragonata a quella di altri artisti come Nina Zilli, che ha affrontato numerosi infortuni. Con l’attesa di vedere come gestirà la situazione, il pubblico rimane speranzoso di vederlo esibirsi nonostante le difficoltà.