“Si è consolata con lui” La dama di Uomini e Donne beccata con il corteggiatore: esplode il gossip

Famosa dama di Uomini e Donne beccata in compagnia di un ex corteggiatore: spunta l’indizio

Lacrime di tristezza e sconsolazione sembravano aver preso il sopravvento nella vita di questa dama che, a quanto pare, si sarebbe lasciata questi sentimenti negativi alle spalle. La protagonista di Uomini e Donne si sarebbe già consolata con un ex corteggiatore del programma.

Il parterre di Uomini e Donne

Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne ci rivediamo a Settembre

Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne, programma che fino a Settembre non avremo più modo di seguire. Nonostante i riflettori della trasmissione si siano spenti, le vicissitudini che riguardano dame e cavalieri continuano ad attirare la nostra attenzione.

Marcello Messina

Alcune segnalazioni ci permettono infatti di capire come le cose stiano procedendo anche al di fuori dello show, come ad esempio nel caso di Cristiano ed Asmaa. I due hanno deciso di lasciare il programma qualche tempo fa, ma pare siano stati avvistati in pubblico intenti a discutere.

I due però non sarebbero l’unici ad aver attirato l’attenzione dei passanti, in quanto si continua a parlare anche di volti molto importanti all’interno dello show di Maria De Filippi. Una dama affranta e sconsolata per il suo percorso si sarebbe infatti consolata fra le braccia di un ex corteggiatore. Di chi stiamo parlando?

Volto noto del programma beccata in compagnia di un ex corteggiatore

La dama di cui parliamo oggi è Jessica Pittari, una ragazza che ha fatto parte della trasmissione qualche mese fa per volere di Marcello Messina. I due hanno provato a conoscersi, ma nonostante l’impegno e l’interesse reciproco hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra.

Jessica e Sammy

Jessica aveva creduto davvero molto in questa conoscenza, ma a quanto pare le cose non sarebbero andate nel miglior modo possibile. A distanza di mesi però, la giovane ragazza si sarebbe già consolata fra le braccia di un nuovo uomo che, anche questa volta, apparterebbe ai programmi di Maria De Filippi.

Sammy e Giovanna

Il diretto interessato è Sammy Hassan, diventato famoso per essere stato corteggiatore e scelta della tronista Giovanna Abate. I due erano molto compatibili nella trasmissione, ma dopo pochi giorni insieme hanno deciso di interrompere la loro frequentazione. Forse la coppia formata da Jessica e Sammy sarà più interessante, anche se per il momento possiamo parlare di un semplice incontro in un locale di Torino. Non ci resta che attendere per scoprire che cosa succederà.