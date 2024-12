“Si è alzato e se n’è andato” Caos a Ballando con le Stelle, esce all’improvviso dallo studio e Milly Carlucci è costretta a intervenire

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico momenti imprevedibili e colpi di scena degni di nota. Tra le sorprese più rilevanti, il ripescaggio di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, i quali hanno letteralmente conquistato il posto in gara, mentre Nina Zilli, che sperava di rientrare, è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio.

Un’altra protagonista della serata è stata Federica Pellegrini, che si preparava a ballare con il nuovo maestro Simone Peron. Tuttavia, un infortunio muscolare subito da Peron durante le prove ha costretto gli organizzatori a sostituirlo con Pasquale La Rocca, ex partner di Zilli, da poco eliminato dalla competizione.

La serata ha subìto un ulteriore colpo di scena con la misteriosa scomparsa di Guillermo Mariotto dalla giuria. Dopo l’esibizione di Amanda Lear, che ha ballato come ospite, Mariotto ha improvvisamente abbandonato il suo posto, decidendo di seguire Lear quando questa ha lasciato lo studio, senza mai più tornare. Selvaggia Lucarelli, seduta accanto a lui, ha ripreso il momento e condiviso un video su Instagram, in cui Mariotto si scusa con la collega mentre lascia il tavolo della giuria. Malgrado i tentativi di rintracciarlo da parte degli organizzatori, Mariotto è rimasto irraggiungibile.

La situazione ha destato preoccupazione in Milly Carlucci, che ha evidenziato la stranezza dell’evento e ha sottolineato che alcune coppie avrebbero dovuto riconsiderare i loro voti in assenza di Mariotto. La mancanza del giurato ha dato vita a speculazioni e a discussioni sui social media, dove si sono susseguiti commenti ironici sul suo comportamento e sulla possibilità di una sanzione, simile a quella subita da Angelo Madonia, allontanato per negligenza nel suo ruolo.

Tuttavia, Domenico Marocchi di La Volta Buona ha successivamente chiarito su Twitter di aver parlato con Mariotto e Amanda Lear, rivelando che entrambi stavano scherzando durante le interviste, dissipando così le preoccupazioni sulla salute del giurato. Questo ha alimentato ulteriormente il dibattito sui social, con critiche sulla distraibilità di Mariotto durante la competizione.