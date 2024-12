Si delinea il terzo polo automobilistico globale

Il gigante automobilistico giapponese Honda e Nissan hanno ufficialmente avviato trattative di fusione, con l’obiettivo di creare la terza casa automobilistica al mondo, come annunciato da Nissan in un comunicato. Mitsubishi Motors, che è controllata da Nissan, è parte delle discussioni per creare una “singola holding”. La principale motivazione dietro l’alleanza è quella di rafforzare la presenza nel settore dei veicoli elettrici, un mercato attualmente dominato da Tesla e dai produttori cinesi.

Toshihiro Mibe, il CEO di Honda, ha chiarito che la fusione non ha come obiettivo quello di “salvaguardare” Nissan, ma piuttosto di generare sinergie per entrare nel mercato elettrico. Mibe ha espresso la condizione che Nissan, facente i conti con un forte indebitamento, attui il proprio piano di riduzione dei costi e aumento delle vendite. Questo avviene in un periodo di rallentamento del mercato automobilistico tradizionale e di transizione costosa verso i veicoli elettrici, con molti produttori, tra cui Honda e Nissan, che hanno visto un significativo calo delle vendite in Cina.

Secondo media giapponesi, le due aziende dovrebbero firmare un memorandum d’intesa dopo l’approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione. Honda e Nissan, già legate da una partnership strategica, puntano a finalizzare un accordo entro giugno 2025. Mitsubishi Motors entrerà nei colloqui per unirsi alla nuova entità all’inizio del 2025.

Se riescono a unire le forze, Honda e Nissan, insieme a Mitsubishi, formerebbero il terzo gruppo automobilistico globale, con circa otto milioni di veicoli venduti nell’ultimo anno, subito dopo Toyota e Volkswagen. La fusione è particolarmente cruciale per Nissan, che ha registrato una perdita netta inaspettata e ha ridotto drasticamente le previsioni annuali. Negli Stati Uniti, Nissan ha visto un calo delle vendite a causa della mancanza di ibridi plug-in, mentre in Cina ha dovuto affrontare la forte concorrenza dei marchi locali nel settore delle auto elettriche.

Recentemente, Nissan ha annunciato il taglio di 9.000 posti di lavoro globali e la riduzione della capacità produttiva. Inoltre, ci sono stati rumors su un interesse del fornitore di Apple, Foxconn, per acquisire una partecipazione di maggioranza in Nissan, un segnale della vulnerabilità dell’azienda e che ha accelerato le trattative con Honda.