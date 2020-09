Venerdì 18 settembre, su Rai Storia, in prima serata alle 21,10 andrà in onda lo Speciale ‘20.09.1870 La battaglia per Roma’, in cui l’Attore Gigi Miseferi, interpreta Re Vittorio Emanuele II. Realizzato in occasione dei centocinquant’anni della Breccia di Porta Pia, la suggestiva ricostruzione televisiva, Prodotta da Rai Storia racconta della Presa di Roma, conosciuta anche come Breccia di Porta Pia. La pagina del Risorgimento che sancì l’annessione di Roma al Regno d’Italia, avvenuta il 20 settembre 1870 e che decretò la fine dello Stato Pontificio, rappresentando un momento di profonda rivoluzione del potere temporale da parte dei Papi.

Fonte