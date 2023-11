Si chiude in bellezza il 2023: Mannarino torna in concerto

Mannarino annuncia gli ultimi appuntamenti che fanno seguito al trionfale tour estivo: ecco le date previste.

Dopo il tour Luce che ha visto la presenza di Fiorella Mannoia e il pianista jazz Danilo Rea, il Teatro delle Muse di Ancona accoglierà anche altri artisti eccezionali. A chiudere il 2023 ci penserà Mannarino, atteso in concerto per le ultime date del suo tour “Corde”.

Mannarino torna in concerto

L’estate scorsa per Mannarino è stato un vero trionfo: con il suo ultimo tour “Corde 2023”, con oltre 20 date in tutta Italia, ha fatto un doppio sold out alla Cavea dell’Auditorium di Roma. Adesso il cantante del popolo ha deciso di dare seguito al progetto con “Corde”, con i suoi ultimi appuntamenti live.

Insomma, a 10 anni dal debutto della prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda nel 2015, il cantautore ritorna con una grinta da non credere fino alla fine dell’anno. L’ultima parte del tour però avrà un tocco totalmente rinnovato.

Cosa c’è da aspettarsi con “Corde”?

Il tour infatti, pone al centro i pensieri e le riflessioni di Alessandro Mannarino che si esibirà con un repertorio che spazia tra le canzoni più recenti ai singoli che negli ultimi anni hanno fatto la storia della sua musica “poetica”.

“Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase che tradotta suonava così ‘chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo’“, commenta Mannarino.

Le date degli ultimi concerti

Il 2023 termina in bellezza, e per la gioia degli amanti della sua musica originale… le date in programma sono due, non una. Mannarino è atteso infatti al Teatro delle Muse, nelle serate dell’11 e il 12 dicembre. Di seguito il calendario completo dei concerti, che partono dal 29 novembre fino a gennaio 2024:

29 novembre – La Spezia , Teatro Civico (sold out)

, Teatro Civico (sold out) 6 dicembre – Milano, Teatro Arcimboldi

Teatro Arcimboldi 7 dicembre – Milano , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 11 e 12 dicembre – Ancona , Teatro delle Muse

, Teatro delle Muse 15 dicembre – Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 18 dicembre – Bologna , Teatro Europauditorium

, Teatro Europauditorium 23 dicembre – Piacenza, Teatro Municipale

26, 27 e 28 dicembre – Roma , Auditorium Parco della Musica

, Auditorium Parco della Musica 30 dicembre – Palermo , Teatro Biondo

, Teatro Biondo 5 gennaio (sold out) e 6 gennaio – Cagliari, Teatro Massimo (sold out)

Teatro Massimo (sold out) 13 gennaio – Pescara, Teatro Massimo

Teatro Massimo 15 gennaio – Trieste , Politeama Rossetti

, Politeama Rossetti 17 gennaio – Napoli, Teatro Augusteo

Biglietti disponibili su VivoConcerti e TicketOne. Per i disoccupati e gli studenti universitari muniti di tesserino, sono disponibili in tutti i punti vendita TicketOne, un numero limitato di biglietti al prezzo ridotto di €10,00 più diritti di prevendita.