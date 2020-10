1.800 accreditati totali, 700 operatori in media ogni giorno presenti onsite – per un totale di 3mila presenze, 5milatotali negli spazi interni ed esterni di Palazzo Barberini e Cinema Quattro Fontane, in un ambiente protetto e Covid proof, nel pieno rispetto dei protocolli previsti. Numerosissime anche le presenze e le attività online: 3.000 utenti attivi sulla piattaforma in cinque giorni da 50 paesi (con un incremento del 20% di paesi rappresentati rispetto al 2019), 3.500 views di contenuti in streaming, 620 gli operatori stranieri, divisi tra on site e online: sono questi i numeri della sesta edizione del Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo, arrivata alla sua giornata conclusiva.

