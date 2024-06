“Si chiude come un a palla” Non avevo mai visto una cosa del genere è incredibile

Tutte le forme di vita presenti sul pianeta sanno essere a modo loro straordinarie, alcune però senza dubbio colpiscono in maniera più profonda l’interesse comune, per via degli intricati meccanismi evolutivi che le hanno coinvolte.

In un ambiente selvaggio l’equilibrio è il fattore determinante e per mantenerlo le strategie sono importantissime, sia da parte di coloro che devono cacciare, e quindi i predatori, sia da parte delle prede, che devono invece cercare di salvare la pelle ad ogni costo. Proprio in questo senso le difese messe in atto possono essere davvero bizzarre ed una in particolare non potrebbe incuriosire di più, parliamo di una delle due uniche specie a poter rientrare completamente in un guscio protettivo, ovvero l’armadillo dalle tre fasce.

Un’artista della sopravvivenza che in pochi conoscono ma che domina da milioni di anni!

Avere una corazza dura che protegge dagli attacchi è uno dei meccanismo di difesa più in voga in natura, alcune corazze però sono senza dubbio ben più blindate di altre e tra queste quella dell’armadillo sembra vincere su tutte. Questo animale è amatissimo per la sua bizzarria, un mammifero in grado di chiudersi completamente nel suo guscio assumendo una forma quasi perfettamente sferica.

L’armadillo dalle tre fasce, originario del Mato Grosso e del Chago, ma con un’estensione territoriale che va dal brasile alla Bolivia, è una delle più straordinarie testimonianze di come l’evoluzione possa trascendere le regole solite, promovendo adattamenti senza dubbio vincenti.

Gli armadilli, infatti, sono tra i pochi animali presenti oggi sulla terra che possono vantare di aver vissuto insieme ai dinosauri del giurassico, anche se i fossili ritrovati testimoniano che i cugini del passato avevano dimensioni ben più grandi degli armadilli odierni e che li facevano assomigliare più ad una piccola utilitaria. I Matachi, questo l’altro nome degli armadilli, sono animali quasi completamente ciechi e che affidano la loro vita all’udito ed all’olfatto, per questo le loro difese devono essere straordinarie.

Questo animali sono principalmente insettivori e rivestono un ruolo fondamentale nell’ambiente in cui vivono, dopo millenni di dominio, pero, la loro esistenza sul pianeta è adesso più a rischio che mai a causa della perdita di habitat e della caccia indiscriminata per via proprio del fascino che questi animali scaturiscono e che li rende molto ambiti sul mercato illegale.

Nonostante la sua armatura protettiva così efficiente, dunque, c’è poco da fare contro uno dei predatori più spietati. Questo esseri pacifici sono sopravvissuti anche ai dinosauri ma è l’uomo la loro vera minaccia, una minaccia contro la quale avere una corazza efficiente non serve praticamente a nulla.