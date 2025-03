Si chiamano Luna e Ava e non sono tigri come le altre: sono straordinarie.

Luna e Ava sono due cucciole di tigre dorata nate in Thailandia lo scorso anno, attualmente ospiti del “Chiang Mai Night Safari”. Questa tenera coppia ha rapidamente guadagnato fama online grazie alla loro bellezza e al loro modo unico di interagire tra loro. I visitatori del safari sono sempre più attratti da Luna e Ava, descrivendole come affascinanti e dalla dolcezza antropomorfa, simile ai personaggi di un film d’animazione.

Con l’uscita del nuovo film Disney “Mufasa – il Re Leone”, alcuni spettatori hanno notato somiglianze tra i personaggi del film e queste tigri. Le prime notizie su Luna e Ava sono emerse a dicembre 2024, coincidentemente quando il film di Barry Jenkins è stato presentato nelle sale italiane.

La relazione speciale tra le due tigri è evidente nel loro comportamento quotidiano, dove giocano e dormono come due grandi gatti. Sono definite “due giocherellone affettuose” per la loro inclinazione a inventare nuovi giochi. Recentemente, un video di Luna e Ava, condiviso su YouTube dal canale @DRMNewsPortuguese, ha suscitato interesse mostrando la loro vita giornaliera nel safari.

Le immagini in slow motion del video permettono di apprezzare da vicino le straordinarie caratteristiche delle tigri, coinvolgendo gli spettatori e mettendo in evidenza il loro fascino innato. La crescente popolarità di Luna e Ava non solo attira sempre più visitatori al safari, ma alimenta anche l’interesse per la conservazione di queste rare specie.