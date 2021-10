MateBook 14s è il più recente computer Windows ad aggiungersi alla gamma di portatili Huawei. È un dispositivo potente, con processori Intel di undicesima generazione fino all’i7, display touch con frequenza di aggiornamento a 90Hz e prezzi a partire da 1199 euro. Assieme al nuovo laptop, Huawei ha presentato per l’Italia anche il monitor curvo MateView GT e il mouse da gaming Wireless Mouse Gt, associabile a un nuovo tappetino rigido con ricarica rapida senza fili.

Computer

MateBook 14s

In un quadro generale complicato dall’assenza dell’offerta smartphone dopo il noto bando statunitense, la divisione consumer di Huawei compensa con una gamma più variegata di prodotti e accessori. Fra questi, appunto, i computer, che curiosamente possono avvalersi ancora della collaborazione con le americanissime Microsoft e Intel.

“Nel corso del 2021, secondo le nostre proiezioni, arriveremo a 300mila unità di portatili vendute in Italia – ha annunciato Piergiorgio Furcas, deputy general manager di Huawei – Siamo nel mercato pc dal 2018, quando nessuno credeva che potessimo dire la nostra. È un successo che viene da una visione che mette l’utente al centro e considera il computer come elemento di un ecosistema smart più ampio”.

Huawei Share è la funzionalità che meglio incarna questa filosofia di prodotto: grazie a questa modalità il MateBook 14s, come già gli altri pc di Huawei, si collega con un tocco agli smartphone più recenti del brand e riproduce sullo schermo l’interfaccia del telefono, abilitando l’uso di due singoli dispositivi su un unico schermo. Anche gli altri prodotti Huawei, come le cuffie FreeBuds o addirittura i monitor della famiglia MateView, si possono collegare senza fili in maniera rapida e intuitiva.

Tra le altre caratteristiche principali del nuovo MateBook 14s spiccano:

Lo chassis con design sottile, realizzato interamente di metallo

I 4 speaker con configurazione Huawei Sound

Il display touch con risoluzione 2.5K, rapporto di forma di 3:2 e frequenza di aggiornamento di 90Hz

La fotocamera pop-up sulla tastiera (per liberare la parte alta dello schermo)

Batteria da 60Wh di lunga durata (fino a 13 ore) e ricarica ultrarapida con caricabatterie da 90W

Processori Intel di undicesima generazione (i5 e i7)

Supporto per Ssd NVMe PCIe fino a 1TB

Sistema operativo Windows 11 (disponibile a breve)

Il monitor e gli accessori

Assieme al nuovo MateBook 14s Huawei porta sul mercato italiano anche nuovi accessori per l’ambiente desktop. Il più interessante è sicuramente il monitor MateView Gt. Pensato per i videogiocatori, integra un pannello curvo da 27” con frequenza di aggiornamento di 165Hz, rapporto di contrasto di 4000:1, gamma colori P3 e una risoluzione di 2560×1440 pixel. Si aggiunge all’offerta monitor di Huawei, che comprende anche il monitor di design MateView con risoluzione 4K, indirizzato invece ai professionisti della grafica e della fotografia.

A completare il quadro della scrivania smart perfetta di Huawei pensano il mouse da gaming Wireless Mouse Gt, con tripla modalità di connessione (Bluetooth, cavo o Wi-Fi) e ricarica wireless; il tappetino Wireless Charging Mousepad Gt con area di ricarica a induzione compatibile con lo standard Qi. Anche questi due prodotti sono pensati per gli appassionati di videogiochi, ma il design sobrio e le funzioni smart li rendono adatti alla scrivania di chi lavora in remoto.

Formazione

Prezzi e disponibilità

MateBook 14s è disponibile in tre diverse configurazioni:

MateBook 14s con processore Intel Core i5, 8 Gb di Ram ed Ssd da 512 Gb a 1199 euro ;

MateBook 14s con con Intel Core i7 11th (16-512 Gb) di colore Spruce Green, su Huawei Store al prezzo di 1399 euro insieme con FreeBuds Pro, Bluetooth Mouse e un anno di garanzia Huawei Care;

MateBook 14s con Intel Core i7, 16 Gb di Ram ed Ssd da 1 Tb, nella colorazione Space Gray, sino al 31 ottobre si può ordinare al prezzo di 1499 euro con FreeBuds Pro, Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care.

Il monitor Huawei MateView Gt è disponibile in preordine su Huawei Store dal 5 ottobre all’8 novembre al prezzo di 399,90 euro con in regalo il Wireless Charging Mousepad Gt e il Wireless Mouse Gt.