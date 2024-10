Si chiama Bullycat ed è la nuova razza di gatti che è meglio non avere e non incoraggiare.

Il Bullycat è una nuova razza felina che sta guadagnando popolarità, ma ci sono molte ragioni per cui sarebbe meglio non acquistarlo. Originario di un laboratorio negli Stati Uniti, il Bullycat nasce dall’incrocio tra lo Sphynx e il Munchkin, ereditando dall’uno l’assenza di pelo e dall’altro le piccole dimensioni. Tuttavia, dietro alla moda di possedere un Bullycat, ci sono questioni ben più serie da considerare.

Anche se l’aspetto muscoloso del Bullycat richiama quello di un American Bully XL, la realtà è che questi animali presentano una serie di problemi di salute gravi. Lo Sphynx è noto per la sua delicatezza cutanea, che provoca gravi problemi se esposto al sole senza protezione, mentre il Munchkin è soggetto a debolezze cardiache e motorie. Inoltre, la mancanza di pelo comporta difficoltà respiratorie e orientamento, poiché senza vibrisse il gatto ha scarsa capacità di percepire ostacoli e pericoli, aumentando così il rischio per la sua sicurezza.

Organizzazioni come la NatureWatch Foundation hanno espresso preoccupazioni riguardo alla creazione di razze per motivi puramente estetici e per il benessere degli animali. La dottoressa Grace Carroll, dell’Università di Bristol, ha sottolineato come non sia chiara la vita media di questa razza, ma considerando quella degli Sphynx, che generalmente è molto bassa (intorno ai sei anni), le prospettive per il Bullycat appaiono altrettanto poco promettenti.

La questione etica di allevare animali per assecondare le mode è un tema cruciale. Spesso, il desiderio di possedere un animale “unico” supera le considerazioni sul benessere degli esemplari. Le limitazioni fisiche del Bullycat, come l’incapacità di svolgere semplici attività quotidiane, rendono queste creature vulnerabili. Inoltre, la loro predisposizione a infezioni della pelle e ad altre patologie solleva ulteriormente interrogativi sulla loro qualità della vita.

La vera sfida consiste dunque nel sensibilizzare il pubblico riguardo a questi problemi e fomentare un’opinione contraria al commercio di questa nuova razza. È necessario promuovere una maggiore responsabilità nella scelta degli animali domestici, insistendo sull’importanza del benessere animale rispetto a considerazioni puramente estetiche.