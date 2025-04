Si cercano padre e figlio

Due persone risultano disperse nel torrente Agno, nel vicentino, a causa di una violenta ondata di maltempo che ha colpito la regione. Si tratterebbe di padre e figlio, trascinati dalla piena del torrente vicino all’abitato di Valdagno. I vigili del fuoco sono attivi nelle operazioni di ricerca dall’1 di questa notte, utilizzando squadre di soccorso e droni.

Nel frattempo, il Nord-ovest Italia ha subito gravi conseguenze a causa di violenti temporali e raffiche di vento. In Piemonte è stata emessa un’allerta rossa, con gravi problemi, tra cui frane e allagamenti, specialmente nella zona del Chivassese. Qui sono stati registrati straripamenti di rii e torrenti. Un grave evento ha portato alla morte di un uomo di 92 anni a Monteu da Po, dove è stato travolto da acqua e fango che hanno invaso la sua abitazione, a causa dell’esondazione che ha colpito diverse aree del paese.

Inoltre, vi è grande preoccupazione per la piena del fiume Po. Oggi è stata emessa un’allerta rossa anche nella pianura piacentina e parmense, segnalando il potenziale rischio di inondazioni. La situazione è critica in molte zone e le autorità stanno monitorando attentamente gli sviluppi, mentre le operazioni di soccorso continuano per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione meteorologica resta instabile e si raccomandano precauzioni per evitare ulteriori tragedie.