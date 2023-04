si cerca l’artefice del gesto

Due gatti abbandonati con un biglietto davanti al rifugio, i volontari stanno cercando di capire chi c’è dietro all’estremo gesto.

Rendersi conto di non poter più provvedere al benessere dei propri animali domestici non deve essere facile, come non deve essere semplice decidere di abbandonarli. L’abbandono di animale, tuttavia, è perseguibile per legge e alcuni volontari, attualmente, stanno cercando di capire chi ha lasciato due gatti davanti al rifugio di Foglino con un biglietto.

Due gatti abbandonati davanti al rifugio: il biglietto dice tutto

Il biglietto lasciato accanto ai due gatti abbandonati davanti al rifugio dice tutto: “Scusatemi, oggi questi micetti non posso più tenerli. Li ho aiutati a superare autunno e inverno. Hanno quasi un anno. Vi prego, aiutateli. Vi prego“. Una richiesta di aiuto non indifferente, dove mostra tutto il suo dispiacere. L’abbandono è avvenuto poco distante dall’oasi felina La Piccola Corte dei Miracoli a Foglino. La lettera, ovviamente non era firmata ed è stata lasciata sopra i due trasportini.

A Fogliano è considerato il primo abbandono di questa primavera, e il personale del rifugio rimane ancora indignato difronte a tale gesto, anche se fatto con tutto il bene del mondo. “Primo abbandono di primavera, organizzato bene bene dal gentiluomo che all’alba delle 5.20 li ha lasciati davanti al nostro cancello come pacchetti e se ne è andato. Venuto ben preparato, coprendosi un po’ il volto e nascondendo la targa della sua auto, oltre che a spegnere le luci della macchina. Ci ha anche lasciato un biglietto per pulirsi un po’ la coscienza, insieme a un sacchetto di croccantini. Inutile dire che i mici sono spaventati e spaesati“, hanno scritto sulla loro pagina Facebook.

Poi rivolgendosi direttamente agli ex proprietari, la struttura vorrebbe sapere qualche informazione in più sui due felini e che procederanno con denuncia. “Così è da vigliacchi e non basta averli lasciati davanti a una struttura che ospita animali: il gesto non è meno terribile di chi li lascia altrove“. Il rifugio tramite il post lanciano un appello per cercare di capire da dove arrivino questi mici e invitano a contattarli.