Si cerca disperatamente Gim, si sospetta un rapimento per riscatto

Una drammatica vicenda ha colpito Silvi Marina, dove il cane Gim, un Maltese bianco e riccio, è scomparso il 12 settembre. I suoi proprietari, in vacanza presso l’Hotel Resort-Villaggio Lake Placid, si sono resi conto della sua assenza al loro rientro in appartamento, trovando l’amato animale non ad attenderli come di consueto. Inizialmente, si pensava a un allontanamento volontario, ma rapidamente la situazione è degenerata con una richiesta di riscatto di 1000 euro.

I proprietari, angosciati dalla scomparsa di Gim, si sono attivati per le ricerche, contattando l’Associazione ‘Un’anima Mille Zampe Italia’, che ha prontamente mobilitato volontari per aiutare nel tentativo di rintracciare il cane. La richiesta di riscatto ha però trasformato la speranza di un ritorno in un vero e proprio incubo, suggerendo che il cane possa essere stato rapito. I proprietari, pur consapevoli dei rischi, hanno dichiarato la loro intenzione di pagare il riscatto, ma senza alcuna garanzia sulla sicurezza dell’animale.

Le ricerche da parte dei volontari continuano incessantemente nel tentativo di rintracciare Gim e di avere notizie sull’identità del rapitore, che quasi certamente ha fornito false informazioni. I membri dell’associazione stanno setacciando le strade, invitando chiunque abbia visto Gim a contattarli. La situazione rimane critica, e la paura dei proprietari aumenta, ma nonostante ciò non si sono dati per vinti e hanno avviato una campagna di sensibilizzazione per il ritrovamento.

Questo episodio mette in evidenza non solo il dolore e l’ansia dei proprietari, ma anche la crescente problematica dei furti di animali domestici, che spesso si traducono in richieste di riscatto mediante minacce. Nel caso di Gim, se si riuscisse a risalire all’identità del rapitore, ci si aspetta che venga punito severamente per le sue azioni. La famiglia di Gim continua a nutrire speranze di riabbracciare il proprio amico a quattro zampe e per questo stanno collaborando attivamente con i volontari per ottenere informazioni utili. La comunità è invitata a rimanere vigile e a contribuire alla ricerca del cane scomparso.