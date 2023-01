Un uomo scalzo si butta in mezzo alla strada intralciando il traffico: i presenti che assistono alla scena credono che sia impazzito.

Ancor prima che venisse alla luce la reale dinamica dell’accaduto, le strambe premesse di un virale filmato – pubblicato su Facebook nella tarda serata di mercoledì, 11 gennaio – avevano inizialmente lasciato immaginare – ai passanti e automobilisti che avrebbe assistito in diretta all’episodio – che potesse trattarsi dell’inspiegabile gesto di un folle.

Si butta per strada scalzo in mezzo al traffico: credono che sia pazzo – VIDEO

La verità sulla quesitone è emersa soltanto alcuni minuti dopo. Quando sia gli spettatori sui social network che le persone attorno all’uomo, dapprima lanciatosi in strada – bloccando il traffico – a piedi nudi, sono riusciti a scoprire quali fossero le sue intenzioni. L’obiettivo dell’uomo era quello di salvare la vita a un piccolo animale in pericolo.

L’esemplare si era ritrovato accidentalmente nel mezzo della carreggiata. E l’uomo – identificato come “il nostro genero irlandese” dalle artefici del video – avrebbe abbandonato i suoi impegni mattutini per correre in aiuto di un indifeso koala.

Sembra che l’animale, dopo essere emerso dalla natura incontaminata circostante e aver provato ad attraversare la strada, fosse inevitabilmente rimasto intrappolato in una strada molto trafficata del Queensland. L’episodio dunque, fortuitamente conclusosi con un lieto fine – vedendo l’uomo trasformarsi nell’eroe del giorno – si è verificato in uno Stato e nord-ovest dell’Australia. Con maggior precisione tra la “Gold Coast Hwy” e la “Burleigh Heads”. Entrambe strade particolarmente conosciute per il loro costanze afflusso di veicolo ad alta velocità durante il giorno.

Quando l’uomo si è accorto di quanto di pericoloso stesse accadendo in strada avrebbe immediatamente abbandonato la sua fumante tazzina di caffè mattutina. Senza pensarci due volte, sarebbe poi sceso in strada ma tralasciando – nelle frenesia data dall’inequivocabile situazione di emergenza – di infilarsi le sue stesse scarpe, e lasciando in tal modo che i passanti potessero fraintendere le sue intenzione, prima di scorgere la presenza del timoroso koala immobilizzato.

Per attirare l’animale lontano dal pericolo, l’uomo avrebbe fermato il traffico, gesticolando a più riprese per riuscire a far muovere spontaneamente l’esemplare in quella che si sarebbe rivelata – sul finale – la direzione giusta: ossia quella del panorama naturale circostante.