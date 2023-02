Un curioso gatto si avvicina al piatto e assaggia una pietanza ben lontana dai suoi gusti: quel che accade al micio era impensabile.

Nonostante si sia ormai bene a conoscenza di quali siano le pietanze più amate dai gatti, un micio – mostratosi particolarmente incuriosito da un piatto fumante appena adagiato sulla tavola dei suoi padroncini – avrebbe deciso di avvicinarsi a esso e di sperimentare, con grande sorpresa per i suoi amici umani, un alimento del tutto insolito per la sua natura, tralasciando così – momentaneamente – le sue carnivore abitudini.

Si avvicina al piatto e accade l’impensabile: da lui non ce l’aspettavamo – VIDEO

Il simpatico felino dal manto tricolore sarebbe stato invogliato ad avvicinarsi all’alimento cotto a puntino grazie al suo invitante profumo e, al tempo stesso, da un appetito insito in lui abbastanza evidente. Il gatto è stato immortalato dal suo padroncino – realizzando un filmato ormai divenuto virale su Twitter – mentre si avvicina alla pietanza e la annusa sorprendendo i suoi spettatori.

Il video è stato pubblicato dalla pagina di “Animales y bichitos”, dedicata agli animali, il 5 febbraio scorso e mostra il gatto assaggiare una patata bollita ed esserne piuttosto soddisfatto dal suo sapore. Un apprezzamento insolito, quello del micio, che avrebbe fatto riflettere gli utenti.

L’episodio, però, non si è concluso in tal modo. Poco dopo il gatto è stato messo davanti a una patatina fritta e, dopo averla annusata, ha avuto un conato di vomito. Il che avrebbe dimostrato che l’alimento in questione potesse essere di suo gradimento, ma soltanto se preparato in un certo modo.

Con 44mila visualizzazioni al contenuto su Twitter, il filmato si sarebbe presto trasformato – attraverso i suoi commenti al post – in un interessante incentivo per fornire degli utili consigli, riguardanti la sfera culinaria dei nostri amici a quattro zampe, su possibili varianti, ora dimostratesi salutari e adattabili, a un tipico pasto ricco di proteine.

Sembra, infatti, che accompagnare delle patate bollite e a un piatto a base di carne o di pesce per i proprio felini possa rivelarsi una preziosa modifica alla loro dieta, purché si tenga sempre a mente di inserirne in piccole quantità, dato lo scarso bisogno – nei gatti – di assumere carboidrati.