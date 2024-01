Si allontana dal suo Boxer: il cane non la prende molto bene

La ragazza ha messo alla prova il suo dolcissimo Boxer: si allontana da lui, anche se di poco, e la reazione del cane è incredibile – VIDEO.

Il Boxer è una razza canina tedesca molto amata per la sua personalità. È un cane intelligente, fedele, affettuoso, giocoso, allegro con una sostanziosa etica del lavoro. Possiede tutte le caratteristiche per essere il cane da compagnia perfetto.

Nonostante a volte si comporti in modo un po’ sciocco e simpatico, il Boxer è una razza sveglia, vigile e coraggiosa, per lungo è stata una delle razze canine più popolari in America, per esempio. La sua fedeltà lo porta ad essere molto serio nel ruolo di cane da guardia e di guardiano della famiglia. Il video diventato virale su TikTok ne è un chiaro esempio.

Mette alla prova il suo boxer e si allontana da lui: la reazione del cane – VIDEO

Proprio TikTok è teatro dell’ennesima prova di quanto i cani possano essere creature straordinarie. Tra video divertenti che riescono a strappare un sorriso, ne spiccano altri dove i nostri amici a quattro zampe dimostrano la loro immane fedeltà.

Un recente video condiviso da @petsloverscommunity, ha incanalato in modo perfetto ciò che caratterizza la razza canina Boxer. Nella clip una proprietaria mette alla prova il suo fedele amico a quattro zampe: la si vede sedere accanto al suo Boxer e ogni volta che lei si allontana dal cane, anche di poco, lui la segue di riflesso non staccandosi mai dal suo fianco.

Il cane si risiede accanto alla ragazza come se avesse un bisogno costante di contatto fisico e questo dimostra quanto dolce e fedele possa essere questa razza. Un semplice comportamento, ma che vale più di mille parole. Il fatto di rimanere vicino ai loro padroni, è un tratto distintivo della razza, la quale ama stare e partecipare alle attività di famiglia.

Il legame padrone-cane nasce da un rispetto e affetto reciproci e la scena diventata virale, anche se divertente, mette alla luce diversi aspetti del carattere di questa razza e di come sia importante il legame con il padrone.

La clip ha totalizzato, ad oggi, 3.3 milioni di visualizzazioni, 80.5 mila mi piace e migliaia di commenti, dove gli utenti si sono trovati d’accordo nel dire quanto dolce fosse il cane e solo chi avesse un Boxer potrebbe capire questo tipo di affetto.