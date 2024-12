Sì alla pasta scondita ma non date loro uvetta o cioccolato

Il Natale, oltre a essere un momento di festa, presenta dei rischi per la salute degli animali domestici, come cani e gatti, a causa degli alimenti tossici che possono trovare sulla tavola. Sonia Orlandi, conosciuta come Cheffadog sui social, esperta di alimentazione per animali, consiglia di prestare molta attenzione a ciò che si condivide con i propri amici a quattro zampe. Tra gli alimenti da evitare ci sono uvetta, cioccolato, pandori, panettoni e torroni, mentre il fritto dovrebbe essere limitato. Orlandi suggerisce che se si consuma cibo sano, senza troppi condimenti e con poco sale, è possibile offrire occasionalmente qualche alimento come tortellini o tagliatelle scondite. Avanzi di pesce al forno sono un esempio di cibo sicuro che si può condividere.

Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’alimentazione degli animali domestici è aumentata, in parte perché gli animali sono considerati membri della famiglia. C’è un ritorno a buone abitudini alimentari, con una preferenza per cibi naturali rispetto a quelli industriali, che hanno comunque migliorato la loro qualità. Inoltre, molti proprietari hanno riconosciuto che i loro animali possono essere intolleranti o allergici a certe sostanze.

Sonia Orlandi, insieme ai suoi cani Kiki e Kosimo, condivide ricette e consigli sui social, rispondendo anche a richieste particolari dei suoi follower. Tra le sue creazioni culinarie per animali ci sono ravioli cinesi e sushi, oltre a dolcetti, il tutto preparato con la dovuta attenzione per la salute degli animali.

In conclusione, durante le festività è possibile coccolare i nostri pet con cibi speciali, ma è essenziale mantenere un occhio di riguardo sulle loro esigenze nutrizionali e sui cibi tossici da evitare, affinchè anche i loro momenti di festa siano sicuri e salutari.