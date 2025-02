Sì al ripristino dell’art. 68 della Costituzione o via il 96 che tutela solo premier e ministri

Questa mattina, la Fondazione Einaudi ha presentato un disegno di legge per ripristinare l’articolo 68 della Costituzione italiana e reintrodurre l’immunità parlamentare. Il presidente della Fondazione, Giuseppe Benedetto, ha dichiarato che il Ddl è pronto per la firma dei parlamentari e ha evidenziato l’intenzione di procedere con una proposta di legge di iniziativa popolare se la raccolta delle firme sarà significativa. Benedetto ha sottolineato che si tratta di un’iniziativa culturale, seguendo una battaglia storica della Fondazione, particolarmente in risposta alle leggi ritenute liberticide tra il 1992 e il 1994, con particolare riferimento alla riforma dell’articolo 68.

Il presidente ha critico l’approccio attuale verso la Costituzione, affermando che è diventata “a la carte”, con elementi selezionati arbitrariamente. Ha poi sostenuto che l’articolo 96 consente ancora l’autorizzazione a procedere per i membri del governo, analogamente a quanto avveniva per i parlamentari prima del 1993. Benedetto ha sfidato coloro che desiderano abrogare l’immunità parlamentare, chiedendo perché non fare lo stesso con l’articolo 96.

Evidenziando che durante la decima legislatura solo 31 su 256 richieste di autorizzazione a procedere furono accettate, ha espresso preoccupazione per come la legislazione sia stata gestita. Benedetto ha citato l’errore del 1993 di modificare le disposizioni costituzionali anziché assicurare la loro attuazione ragionevole. Infine, ha invitato a una riflessione più profonda anche da parte della Lega, per accrescere la cultura politica nel Paese.