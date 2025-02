Sì al Masters di Montecarlo

Jannik Sinner parteciperà al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo, che si terrà dal 5 al 13 aprile sui campi in terra battuta del Principato. L’annuncio è stato condiviso attraverso l’account Instagram del torneo, accompagnato da una foto sorridente del campione. La didascalia evidenziava l’emozione del torneo nell’accogliere Sinner tra meno di due mesi.

Montecarlo rappresenta il primo evento sulla terra rossa europea nella stagione primaverile e segna l’inizio del percorso verso gli Internazionali d’Italia, che si svolgeranno al Foro Italico di Roma dal 7 al 18 maggio. Sinner ha cominciato il suo 2025 con successo, vincendo gli Australian Open per la seconda volta consecutiva. Tuttavia, ha scelto di non difendere il titolo nel torneo Atp di Rotterdam, concluso il 9 febbraio con la vittoria dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Il numero uno del mondo tornerà in campo al torneo Atp di Doha, in programma in Qatar dal 17 febbraio. A marzo, Sinner inizierà la sua stagione sul cemento americano, partecipando al Masters 1000 di Indian Wells, che si terrà dal 5 al 16 marzo. Questo programma segnala un periodo intenso per Sinner, che si prepara ad affrontare importanti competizioni nel suo percorso verso la stagione estiva sulla terra battuta. La sua partecipazione a Montecarlo sarà attesa con grande interesse, dato il suo status attuale nel ranking e le prestazioni recenti.