si aggiungono nuove date al tour “Hellraisers”

Si aggiungono tredici nuovi appuntamenti per il tour di Salmo e Noyz Narcos, reduci dall’ultimo successo dell’album CVLT.

Inizialmente programmato con soli due eventi live, il tour del 2024 di Salmo e Noyz Narcos si espande con altri 13 appuntamenti. Con “Hellraisers”, il duo rap ripercorrerà i propri successi dopo l’ultimo album CVLT, uscito lo scorso 3 novembre.

Il tour Hellraisers si espande

L’annuncio di Salmo e Noyz Narcos è arrivato su Instagram nelle scorse settimane, mandando letteralmente i fan in delirio. Ma il post parlava solo di due date evento, che prevedevano per HELLRAISERS LIVE i concerti nelle città di Milano e Roma: sabato 15 giugno alla Fiera Milano Live – Rho, e venerdì 21 giugno al Rock in Roma.

Ma il tour preannunciato aveva riscosso un estremo clamore, da essere costretto ad organizzare ulteriori concerti per il nuovo anno. E’ così, alle prime date del Tour Hellraisers – prodotto da VivoConcerti – si aggiungono nuove date che porteranno Salmo e Noyz ad esibirsi dei maggiori festival italiani.

Le date del tour 2024 di Salmo e Noyz

Di seguito tutte le date aggiornate del Tour Hellraisers:

15.06.24 | MILANO, Fiera Milano Live

21.06.24 | ROMA, Rock in Roma

26.06.24 | TORINO, Flowers Festival

27.06.24 | PADOVA, Sherwood Festival

29.06.24 | BARI, Locus Festival

03.07.24 | BOLOGNA, Sequoie Music Park

04.07.24 | BOLOGNA, Sequoie Music Park

06.07.24 | PERUGIA, L’Umbria Che Spacca

12.07.24 | CATANIA, Wave Summer Music 2024

13.07.24 | PALERMO, Green Pop Palermo Fest

18.07.24 | LUCCA, Lucca Summer Festival

20.07.24 | SERVIGLIANO, No Sound Fest

21.07.24 | FRANCAVILLA AL MARE, Shock Wave Festival

03.08.24 | PAESTUM, Oversound Music Festival

09.08.24 | GALLIPOLI, Sottosopra Fest

I biglietti saranno disponibili online su VivoConcerti e su TicketOne da giovedì 30 novembre 2023 dalle ore 15:00. Acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 5 dicembre 2023 alle ore 11:00.