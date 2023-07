Si addormenta sul materassino e viene spinta al largo: il cane interviene subito

La donna si addormenta sul materassino e raggiunge il largo, ad intervenire in suo soccorso il suo amato cane.

L’amore di un animale a quattro zampe va al di là di una semplice coccola, dargli cibo e acqua. Ogni giorno, il legame che unisce un cane e il proprio umano cresce giorno dopo giorno e solo chi l’ha provato, può capire fino infondo questo rapporto e sentimento. Perciò non dovrebbe stupire quando un animale a quattro zampe si butta a capofitto a salvare il proprio proprietario.

La proprietaria si addormenta sul materassino: il suo cane corre in suo aiuto

Lunedì 17 luglio, nelle acque di Pescoluse, un comune in provincia di Lecce nella Bassa Puglia, Aurelia Trianni ha vissuto una vicenda di puro terrore e chissà come sarebbe potuta finire se non fosse stato per il suo cane.

Quel pomeriggio la donna si era recata nella spiaggia adibita anche per gli animali a quattro zampe insieme al suo Giulio, un pastore tedesco di 3 anni, dove sperava di passare momenti di tranquilla relax. Quando era piccola, aveva rischiato di annegare, perciò da allora, ogni volta che andava al mare, restava vicino alla riva dove di tocca, e sempre con il suo fedele quattro zampe. Tuttavia, questa volta, non è andato tutto liscio come sempre.

Aurelia si stava rilassando nel materassino gonfiabile vicino al bagnasciuga, quando si è addormentata. Se all’inizio pensava di essere al sicuro e non incorrere in alcun pericolo, preso le cose sono cambiate. Dopo essersi appisolata, con l’intento di rimanere vicino la riva, il vento è improvvisamente cambiato e ha fatto spostare la donna di diversi metri dalla riva, dove non si toccava più il fondo. Dopo un po’, si è svegliata e trovandosi in quella situazione, dopo quello che ha passato da piccola, ha avuto una crisi i panico. Mentre stava avendo la crisi stava guardando la riva, quando ha intercettato lo sguardo di Giulio, il quale, immediatamente, si è tuffato per raggiungere Aurelia.

Dopo pochi minuti, era già al suo fianco, facendo rimanere a bocca aperta tutti i bagnanti. Con grande destrezza, il cane ha trasportato sulla terra ferma la donna sana e salva, dove ha potuto calmarsi e riprendere fiato. Alle autorità locali ha dichiarato che non saprebbe come sarebbe andata a finire se non ci fosse stato il suo Giulio al suo fianco, rimanendo stupita, anche, per la sua profonda intelligenza e prontezza nell’agire.