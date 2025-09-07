Shu Qi sorprende a Venezia con il suo primo film da regista

Shu Qi, celebre attrice del cinema asiatico e membro della giuria alla Mostra di Venezia, è tornata al Lido con il suo primo film da regista, Girl (Nühai), presentato in concorso. Ambientato a Taiwan nel 1988, il film racconta la storia di Hsiao-lee, una ragazza introversa che sviluppa una profonda amicizia con Li-li, una coetanea vivace. Le due ragazze si trovano a fronteggiare un contesto familiare difficoltoso, con la madre di Hsiao-lee che rischia di trasmettere alla figlia lo stesso destino di frustrazione.

Durante un incontro al Lido, Shu Qi ha spiegato l’origine del progetto, rivelando che più di dieci anni fa il regista Hou Hsiao-hsien le aveva suggerito di cimentarsi nella regia. Inizialmente scettica, Shu Qi ha poi accettato la sfida e ha iniziato a scrivere facendo un viaggio nella sua infanzia, da cui è emersa la storia di Girl.

Shu Qi ha raccontato che il suo percorso formativo è avvenuto principalmente sul set, accanto a registi rinomati. Non avendo studiato cinema in modo accademico, ha appreso osservando e lavorando. Nella scrittura della sceneggiatura non ha cercato di imitare uno stile specifico, ponendo enfasi sui personaggi e sulle relazioni.

Il film include anche un elemento magico, rappresentato da un albero che appare in un momento cruciale. Shu Qi ha spiegato che questo si ricollega ai suoi ricordi d’infanzia, dove spesso trovava rifugio nella fantasia.

La città di Taipei gioca un ruolo fondamentale nella narrazione, simboleggiando la trasformazione degli anni Ottanta e il cambiamento del futuro della protagonista. Girl, con un cast che include Roy Chiu e Bai Xiao-Ying, è in concorso a Venezia e sarà presentato anche al Toronto International Film Festival.