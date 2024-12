Showgirl in ospedale: aggiornamenti sul suo stato di salute

Alba Parietti è stata investita sugli sci su una pista di Courmayeur mentre si trovava con il compagno Fabio Adami. L’incidente è avvenuto tra le ore 12 e le ore 14 del 30 dicembre, in una pista quasi deserta. La showgirl ha raccontato a LaPresse di aver subito l’impatto da parte di due minorenni che, mentre facevano slalom, l’hanno colpita utilizzandola come un paletto. Dopo l’incidente, Parietti è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti, ma ha mantenuto la coscienza durante tutto il tragitto. I due ragazzi, dopo essersi resi conto di essere stati visti, sono fuggiti.

Alba Parietti era a Courmayeur per trascorrere il Capodanno con Fabio Adami, il suo compagno e manager di Poste Italiane. L’incidente si è verificato a distanza di un giorno da un evento benefico a Courmayeur, dove si era esibita insieme a Massimo Boldi, condividendo poi un video sui social.

Oltre all’incidente, Alba Parietti ha recentemente denunciato anche un furto subito a Milano, in cui le sono state rubate le ruote dell’auto. Questo sfogo, condiviso sui social, si è trasformato in un appello per la sicurezza.

Alba Parietti, nata a Torino il 2 luglio 1961, è una figura nota nello spettacolo italiano. Figlia di un partigiano e di una scrittrice, ha iniziato la sua carriera nelle televisioni locali prima di approdare alla Rai e successivamente a Mediaset e Telemontecarlo. È stata sposata con Franco Oppini, dal quale ha avuto un figlio, Francesco Maria, prima di divorziare. Ha avuto diverse relazioni, inclusa una con il filosofo Stefano Bonaga e un flirt noto con l’attore Christopher Lambert. Negli ultimi anni, è stata legata a Fabio Adami.

Nonostante l’incidente sugli sci, Alba Parietti continua a essere una figura attiva nel panorama mediatico italiano e mantiene una forte presenza sui social. La sua carriera e la sua vita personale suscitano sempre interesse, come dimostrano le notizie ricorrenti sulla sua vita e i suoi impegni pubblici.