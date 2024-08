Showgirl e influencer che in segreto fanno altro: parla la Diva del Tubo

La Diva del Tubo non ha mai avuto peli sulla lingua e in questi anni non si è mai fatta problemi a dire quello che pensa, anche a costo di creare polemiche e subire critiche. In alcuni nuovi video che ha pubblicato su TikTok la nota creator (apparsa anche a Ciao Darwin, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso) ha rivelato che molte influencer e showgirl in privato sarebbero dedite ad attività particolari, ad esempio incontri con uomini più o meno facoltosi. Insomma, secondo Alisha griffanti queste signorine farebbero…



“Non faccio nomi, perché non smaschero le persone che non mi hanno fatto nulla. Però c’è un video di una ragazza nota sui social in cui viene ripresa con un cliente ed è vorale, siete svegli per cercarlo. Ma da persona che lavora sui social mi sento in diritto di fare una critica generale sul fatto che spesso dietro a diverse influencer si nascondono delle esc0rt. Non solo dietro alle influencer, ma anche nel mondo dello spettacolo, nell’ambiente televisivo, diverse showgirl che vedete sono delle esc0rt che sono arrivate lì… Questa è una cosa che ho scoperto andando in televisione e avvicinandomi a quel mondo. Di quello però non mi importa perché non ho il desiderio di lavorare nel mondo della televisione. Però lavorando sui social come creator capita purtroppo, che spesso delle esc0rt si spaccino per influencer. Così ci rimettiamo l’immagine un po’ tutte.

Infatti voi non avete idea di quanti uomini mi scrivono in dm chiedendomi incontri o cose simili. – ha continuato la Diva del Tubo – Perché loro pensano che io li faccia come altre “influencer”. Non è carina questa cosa, non è bello leggersi i dm di uomini che mi chiedono incontri e mi chiedono quando voglio. E non è bello che se dici che fai l’influencer qualcuno pensa che poi dietro le quinte fai anche quell’altra attività. Io a confronto sono una santa. Poi c’è la ragazza del Calippo Tour che dice ‘perché molte criticano me quando poi in privato fanno le peggio cose?’. Cosa cambia fare l’esc0rt da chi fa OF? Non è affatto la stessa cosa! OF non nasce per fare schifezze e incontri”.