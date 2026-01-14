SHORTS n.7: trionfo del cinema catanese

A Catania si è svolta la festa del cinema catanese #SHORTSn.7, che ha visto la partecipazione di numerosi talenti locali del cinema internazionale. La manifestazione, organizzata da Aquarara Produzioni, ha riempito i saloni di Villa Ardizzone con l’obiettivo di divertirsi e fare rete.

Sono intervenuti, tra gli altri, Gianluca La Rosa, Guia Jelo, Lucia Sardo, Ivan Giambirtone, Ornella Giusto, Alfio D’Agata. Gianluca La Rosa, giovane aiuto regista catanese, ha dichiarato che la cosa più bella per lui sarebbe tornare e fare il suo lavoro a Catania, dopo la carriera che si sta costruendo tra Roma e Hollywood.

Alfio D’Agata ha proiettato un suo cortometraggio e ha raccontato la sua esperienza di direttore della fotografia, partita come allievo di Maurizio Calvesi sul set dello stra-cult “Non essere Cattivo” di Claudio Caligari.

È stato proiettato “Don Gino” diretto da Salvatore Sclafani, regista palermitano a New York, proposta nata dalla collaborazione con Beppe Manno, direttore artistico di DOC Rassegna itinerante del cinema d’autore in Sicilia.

La festa ha visto la partecipazione di numerosi altri artisti, tra cui Adriano Spadaro, che ha fondato a Catania la sua casa di produzione con l’obiettivo di promuovere la rinascita e l’affermazione di un “nostro Cinema”.

La copia lavoro di “MAGIC”, quarto cortometraggio proiettato, è stato diretto da Antonio Rapicavoli, ideatore di #SHORTS, con la collaborazione del DoP catanese Alessandro La Fauci.

La vulcanica Guia Jelo ha intrattenuto i presenti con la sua nota verve istrionica, moderata da Sergio D’Arrigo, tra ricordi e risate, anticipando alcuni dettagli della sua opera prima da sceneggiatrice.

La festa di Villa Ardizzone ha visto la partecipazione di altri artisti, tra cui l’attrice Ornella Giusto, l’attore Ivan Giambirtone, il regista Vincenzo Cosentino, la coppia Massimiliano Russo e Paola Roccuzzo, il musicista modicano Joseph Lu.

#SHORTS n.7 ha ricevuto un imprimatur dalle massime autorità istituzionali, tra cui il Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco.