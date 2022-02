L’Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta maschile dello short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli chiude la prova in 6’43″431 precedendo al fotofinish la Russia (6’43″440) per soli nove millesimi. Oro al Canada (6’41″257) davanti alla Corea del Sud (6’41″679).

E’ la 14esima medaglia dell’Italia in questa edizione dei Giochi: 2 ori, 6 argenti e 6 bronzi. E’ stata, invece, la centesima medaglia olimpica per il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il bronzo vinto oggi dalla staffetta azzurra di short track sui 5.000 metri non solo trasforma la spedizione di Pechino 2022 nella seconda edizione azzurra più medagliata di sempre (dopo Lillehammer 1994 con 20 podi e a pari merito con Albertville 1992), ma regala al numero uno dello sport italiano la gioia di raggiungere un prestigioso traguardo a cifra tonda.

Infatti da quando Malagò è presidente del Coni, l’Italia ha conquistato 8 medaglie a Sochi 2014 (6 argenti e 2 bronzi), 28 a Rio 2016 (8 ori, 12 argenti e 8 bronzi), 10 a PyeongChang 2018 (3 ori, 5 argenti e 2 bronzi), 40 a Tokyo 2020 (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) e con quella di oggi 14 a Pechino 2022 (2 ori, 6 argenti e 6 bronzi). Complessivamente quindi l’Italia di Malagò ha conquistato 23 ori, 39 argenti e 38 bronzi.