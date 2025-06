Short Out 2025: Cortometraggi e Memoria a Villa Litta

Dal 1° al 6 luglio 2025, Villa Litta a Lainate ospiterà la quarta edizione di Short Out, un festival internazionale dedicato ai cortometraggi, organizzato dall’associazione Tutti Frutti in collaborazione con il Comune. Quest’anno, il festival avrà come tema “I confini della memoria”, esplorando le diverse manifestazioni del ricordo: storico, personale, sociale, digitale e artistico.

Durante la manifestazione, i cortometraggi in concorso saranno proiettati all’aperto nel Teatro Naturale di Villa Litta, con una giuria dedicata che assegnerà sei premi. Ogni sera, dopo le proiezioni, si svolgeranno i Talk Short, in cui registi ospiti dialogheranno con i direttori artistici Luca Massimo Garavaglia e Odoardo Maggioni.

Il programma include anche diversi eventi culturali nel Cortile Nobile, tra cui incontri con registi, concerti dal vivo, passeggiate fotografiche, laboratori per bambini e visite guidate serali al Ninfeo. Una zona food & beverage e uno swap party saranno disponibili tutti i giorni a partire dalle 18.30. Tra gli eventi speciali, la serata di apertura presenterà il documentario vincitore agli Oscar 2025 “No Other Land”, con la partecipazione della giornalista Leila Belhadj Mohamed e di Medici Senza Frontiere.

Altri appuntamenti includono un incontro con il filosofo Telmo Pievani, previsto per domenica 6 luglio, e la presentazione del libro “Mare aperto” da parte del giornalista Luca Misculin, mercoledì 2 luglio. Infine, sarà allestita la mostra “Riverberi. Sospesi tra storia e memoria” nelle sale al piano terra della Villa.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiorno.it