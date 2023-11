Caricabatterie Wireless da 100W per iPhone 14 13 12 11 Pro Max stazione di ricarica Wireless veloce a induzione per caricabatterie Samsung Xiaomi Qi

Ampia compatibilità:

Cuscinetti di ricarica wireless veloci compatibili con Huawei Mate40 Pro + 5G/Mate40

Tappetini di ricarica wireless rapida RS,20W/15W compatibili con iPhone 13

Serie, serie iPhone 12, Samsung S21/S20/Note 20,LG/Sony; 10W veloce

Pad di ricarica wireless per Samsung Galaxy 10/9/8/Note

Dock di ricarica wireless 10/9/8/,Nokia/Google; 7.5W per iPhone

Caricabatterie wireless standard serie 11/X/XS/8/SE ; 5W per Airpods 3/2/Pro,

Samsung Galaxy Buds e tutti i dispositivi abilitati Qi.

Facile ricarica Wireless e custodia amichevole: Il

Il caricabatterie wireless veloce ti consente di caricare il tuo dispositivo in alto

Velocità di ricarica fino a 1,8 x più veloce rispetto allo standard wireless

Caricabatterie. Ricarica induttiva direttamente

Attraverso custodie protettive fino a 6mm/0.23 pollici di spessore (non incluse le custodie

Con accessori magnetici o metallici).

Design sottile e accattivante: Leggero, elegante, compatto

Design con gomma antiscivolo. Questo pad di ricarica wireless è just

6mm/0.23 pollici super sottile e occupa molto poco spazio per rendere più facile

Inseriscilo nelle tasche, può essere un pad di ricarica wireless ad alta velocità

Facilmente trasportabile durante i viaggi o il lavoro, questo caricabatterie è solido e

Sembra fantastico non importa usarlo in ufficio o a casa.

Indicatore intelligente: Quando

L’alimentazione è attiva, la spia luminosa sarà attivata dalla luce verde per 20

I secondi si disattivano automaticamente se il dispositivo di ricarica non viene rilevato

In 20 secondi, In standby, quando metti il telefono cellulare o gli auricolari a

Ricarica. La luce blu debole lampeggia lentamente fino a quando è completamente caricata.

La luce debole non incierà sul sonno.

Specifiche:

Colore: nero/bianco/rosso/oro

Uscita: 5W/7.5W/10W/15W/100W

Efficienza della carica: >75%

Frequenza di ricarica: 110 – 205 KHz