Altoparlante Bluetooth Wireless portatile Better Bass 24 ore di riproduzione intervallo Bluetooth di precisione IPX7 resistenza all’acqua

SoundCore 2

Il Bluetooth Altoparlante con Suono Potenziato e il tempo di Gioco

Impressionante Audio

SoundCore 2 produce eccezionale audio da un sorprendentemente altoparlante compatto (165 millimetri * 54 millimetri * 45mm). Aggiornato 2x6W driver esplosione fuori ricco, un suono chiaro.

Brillante Basso

Portare la vostra musica per la vita con tecnologia proprietaria Anker BassUp tecnologia. Bassi più profondi assicura una vasta, gamma audio bilanciato.

Giocare Tutto il Giorno

24h-hour / 500-canzone di gioco significa che è possibile ascoltare tutto il giorno, e per tutta la notte troppo.

Nota: il tempo di Gioco varia in base al volume e contenuti audio.

Audio On-The-Go

IPX7 acqua-resistente valutazione e antipolvere ingegneria significa che si può portare il vostro batte ovunque-dal giardino, per la spiaggia. Aggiornato materiali fornire tocco morbido, e una migliore presa.

Connettività aerodinamico

Ascoltare per fino a 66ft con le ultime Bluetooth 5 tecnologia, mentre un in-built microfono rende le mani chiamate in un gioco da ragazzi. No Bluetooth? Non è un problema, un porta aux consente di collegare e giocare.

* Disponibile solo quando si associa due aggiornato SoundCore 2 altoparlanti Bluetooth. Stereo senza fili di accoppiamento non funziona con la versione precedente.

Quello che Si Ottiene

Anker SoundCore 2 altoparlante Bluetooth, Micro cavo di ricarica USB, benvenuto guida.