Shock al Supermercato: Trovata una Testa di Topo Morto in un Pacco di Spinaci Congelati

Una donna di 47 anni di Budoia, in provincia di Pordenone, ha scoperto la testa mozzata di un topo in un sacchetto di spinaci surgelati acquistato al supermercato. L’episodio è avvenuto mentre stava cucinando gli spinaci; la testa dell’animale è emersa dalla pentola di acqua bollente. La donna ha dichiarato che inizialmente ha scambiato il cubetto scuro per un normale cubetto di spinaci o un cubetto rovinato.

Ha sempre fatto la spesa nella stessa catena di supermercati e conosce bene il marchio, affermando che il pacco era identico a quello che aveva svuotato nella pentola. Dopo aver mostrato le foto della testa del topo e del pacco al responsabile del supermercato, l’addetto ha annotato il numero di lotto e si è impegnato a segnalare l’accaduto. La donna ha anche riferito che le è stato detto che, per la sostituzione degli spinaci, non era necessario presentare lo scontrino.

Successivamente, ha riconsegnato il pacco al supermercato e ha denunciato la situazione alle autorità competenti. I gestori hanno avvisato i carabinieri riguardo al lotto in questione. La donna ha espresso preoccupazione, affermando: “Io ho trovato la testa, ma mi sembra evidente che in giro c’è ancora il resto del topo”. Questo episodio evidenzia un potenziale problema di igiene nel processo di confezionamento degli alimenti surgelati.